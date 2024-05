Isola dei famosi - nuovo ribaltone | cambia ancora la data della finale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Altra svolta all’deiladel reality di Vladimir Luxuria Non c’è pace per la programmazione Mediaset, unriguarda da vicino L’deidi Vladimir Luxuria. Il reality di Canale Cinque, infatti, non chiuderà i battenti il prossimo 9 giugno come aveva rivelato il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, che ha poi rivelato nuovi aggiornamenti. “Hannoto. Mercoledì 12 sembrerebbe ci sarà la, anche se fino a stamane era domenica 9 giugno. Ma qualcosa non torna. Nel programma “Casa sdl” Dario Maltese ha detto che mancano quattro puntate: quindi fine dei raddoppi? O salta una settimana? Boh non si capisce niente. E quando il telespettatore lo perdi con questi cambi, perdi share”. Tra le altre novità di Mediaset,anche ladi chiusura di Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano di Myrta Merlino. La chiusura è infatti fissata al 14 giugno e non al 7 giugno, dunque una settimana di programmazione ulteriore.