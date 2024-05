Infortuni Atalanta | NOVITA’ sulle CONDIZIONI di De Roon - Kolasinac ed Ederson

(Di sabato 25 maggio 2024)importantidi Dee il centrocampista brasiliano. Le ultime Novità importanti in casaper quanto concerne gli: oltre a Marten Desi ferma anche. Ecco il rapporto sui tre giocatori nerazzurri. Marten De: prosegue le terapie per la lesione muscolare .

Bergamo, 23 maggio 2024 – Ancora due partite da giocare per l’Atalanta. E da vincere, per inseguire un ultimo obiettivo: il terzo posto in campionato. La squadra di Gasperini ha infatti ancora due gare casalinghe da disputare, nelle prossime due domeniche, sempre alle 18, contro il Torino e poi il 2 giugno il recupero contro la Fiorentina. sport.quotidiano

Bergamo, 23 maggio 2024 – Ancora due partite da giocare per l’Atalanta. E da vincere, per inseguire un ultimo obiettivo: il terzo posto in campionato. La squadra di Gasperini ha infatti ancora due gare casalinghe da disputare, nelle prossime due domeniche, sempre alle 18, contro il Torino e poi il 2 giugno il recupero contro la Fiorentina. sport.quotidiano

Qui Zingonia, l’aggiornamento su tutti gli infortunati - Qui Zingonia, l’aggiornamento su tutti gli infortunati - L’atalanta ha già deciso il destino della sua stagione anche se, dopo la sconfitta del Bologna, la solletica l’idea di arrivare terza in campionato. Sono tre però i giocatori che non potranno essere ... calcioatalanta

Sanabria, l’Atalanta è la sua vittima preferita: ma rischia ancora la panchina - Sanabria, l’atalanta è la sua vittima preferita: ma rischia ancora la panchina - Con quattro gol è la Dea, come il Sassuolo, la squadra a cui il paraguaiano ha segnato più gol. L'ultimo all'andata ... toro

C’è ancora aria di festa con Gianpaolo Bellini. In campo anche le migliori under 17 d’Italia - C’è ancora aria di festa con Gianpaolo Bellini. In campo anche le migliori under 17 d’Italia - Dopo il trionfo di Dublino riparte il torneo dell'Accademia dello Sport : alla Cittadella in campo le migliori under 17 d'Italia. bergamonews