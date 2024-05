Incubo furti con spaccata a Bologna | nel mirino negozi di via San Felice

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Un’altrasotto le Due Torri. Neldei ladri, stavolta, è finito ilo ‘Cobalto’ di via San. Un colpo che arriva dopo la raffica diche nei mesi scorsi avevano colpito l’area all’ombra del cantiere della Garisenda, tra le vie Zamboni e San Vitale. “Stamattina intorno alle 8 (ieri, ndr) – racconta Sara, proprietaria delo di abbigliamento – mi ha chiamato una signora che abita qui in zona per avvisarmi che la serranda era tirata su per metà e che c’era il vetro completamente spaccato. Quando sono entrata, ho trovato la cassa aperta e anche un armadio”. I ladri, secondo una prima ricostruzione, hanno rubato solo il fondocassa con circa un centinaio di euro all’interno, lasciando invece tutto il resto della merce. “Volevamo i soldi – continua la titolare che ha già sporto denuncia alla polizia – e hanno preso solo quelli. Il computer che era di fianco alla cassa, così come i gioielli e i vestiti non sono stati fortunatamente toccati”.

