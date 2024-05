Incidente sull’A9 a Origgio - l’auto finisce sotto un tir parcheggiato in una piazzola di sosta | morto Amos Girard - aveva 24 anni

(Di sabato 25 maggio 2024) Milano, 25 maggio 2024 – Morire a poco più di vent’sulla strada. Stava tornando a casa, dopo la giornata di lavoro a Milano,i, 24, italo svizzero, residente a Campione d’Italia, ma quel tragitto che faceva ogni giorno, dalla Fiera, dove si occupava di allestimenti fieristici, è stato tragicamente interrotto nella serata di giovedì. Il giovane ha perso la vita in unmortale mentre stava percorrendostrada per rientrare a Campione. L’impatto che non gli ha lasciato scampo è avvenuto intorno alle 22, sulla A9, poco dopo lo svincolo con la A8, all’altezza di. Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco di Varese e Milano e gli agenti della Polstrada di Busto Arsizio per i rilievi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane,sul colpo. Secondo gli elementi raccolti e alcune testimonianze il ventiquattrenne avrebbe perso il controllo della sua utilitaria uscendo dalla carreggiata e finendoun Tirin unadi

La colazione è a rischio: un noto marchio di cereali ha ritirato uno dei prodotti della sua linea. Il Ministero della Salute ha dato disposizioni ai consumatori su come procedere qualora in possesso di una confezione del prodotto oltre a fornire le motivazioni del richiamo alimentare. tvzap

Incidente sull’A9 a Origgio, l’auto finisce sotto un tir parcheggiato in una piazzola di sosta: morto Amos Girardi, aveva 24 anni - Incidente sull’A9 a Origgio, l’auto finisce sotto un tir parcheggiato in una piazzola di sosta: morto amos Girardi, aveva 24 anni - Una strada che faceva ogni giorni, perché lavorava alla Fiera di Milano. Per estrarre la vettura, accartocciata, una volta completati i rilievi di rito, i vigili del fuoco hanno dovuto operare con l’ ... ilgiorno

Tragedie sulla strada nel Varesotto: due giovani vite spezzate in incidenti mortali - Tragedie sulla strada nel Varesotto: due giovani vite spezzate in incidenti mortali - Due giovani perdono la vita in due incidenti nel Varesotto: amos Girardi, 24 anni, muore in un impatto mortale sull'autostrada, mentre Maria Grazia Brovelli, 21 anni, perde la vita in un incidente tra ... ilgiorno

Muore sull’A9: ‘Quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto’ - Muore sull’A9: ‘Quel sorriso che lo ha sempre contraddistinto’ - Famiglia, amici e colleghi ricordano il 24enne campionese amos Girardi deceduto in un incidente automobilistico ... laregione.ch