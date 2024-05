Imprenditore nei guai | pericoli per i lavoratori e ‘nero’ Maxi multa da 30mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Fermo, 25 maggio 2024 – Controlli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, denunciato il titolare di una ditta di Grottazzolina, inoltre sono state elevate sanzioni per circa 30.000. E’ questo l’esito di un controllo svolto nei giorni scorsi dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo, in collaborazione con i colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Ascoli, che hanno effettuato un controllo presso una ditta di commercio all’ingrosso di componenti per macchinari con sede a Grottazzolina. A seguito delle verifiche è stato denunciato in stato di libertà del titolare dell’azienda, ciò a seguito dell’omessa valutazione dei rischi e per aver trascurato la redazione del relativo documento; oltre alla presenza di condizioni di pericolo per ia seguito di fili scoperti, e infine per l’inidoneità dei dispositivi antincendio. Oltre alla denuncia il titolare dell’azienda è stato sanzionato per aver occupato ‘in nero’ un lavoratore di nazionalità rumena su due impiegati, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza.