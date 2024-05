Il Tema Natale di Cillian Murphy | Gemelli versatile e riservato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 25 maggio 2024) Colpiscono gli occhi di, di un azzurro intenso rubato ai toni dei cieli estivi irlandesi. Viene voglia di restare a guardarlo come fosse un dipinto, perché ha un viso ipnotico. Perfetto, nella fissità che suggerisce una distanza nordica non esente da una composta timidezza. Oppenheimer di Chritopher Nolan, il trailer italiano X Leggi anche ›– irlandese orgoglioso – ha vinto l’Oscar come Miglior attore per “Oppenheimer” Nato sotto il segno eclettico dei, il migliore nel sapersi declinare in qualsiasi ruolo,deve la carriera di attore al suo rifiuto di firmare per una casa discografica quando cantava con la sua band.