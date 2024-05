Il presunto cast di Ballando con le stelle 2024 | nomi bomba e l’invito surreale di Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildicon leè una vera! In queste ore sono stati rivelati idei possibili concorrenti del talent show a ritmo di danza condotto da Milly Carlucci. Ildicon leLa nuova edizione dicon lesi avvicina e, anche se bisognerà attendere fino a ottobre, le anticipazioni non mancano. Tra i rumors interessanti spunta il nome di Melissa Satta, che pare essere stata confermata anche se non ufficialmente. Diversa la situazione per Nina Moric e Belen Rodriguez, che sembrano essere state smentite. Oltre a Melissa Satta, sono stati menzionati diversi cantanti di varie generazioni, tra cui Massimo Ranieri, Ornella Muti e Big Mama. Un altro nome interessante è quello di Pierpaolo Spollon, noto attore di fiction Rai e già visto come ballerino per una notte. Per quanto riguarda i conduttori, icitati includono Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Fabrizio Biggio.