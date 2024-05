Il premier può sciogliere la Camera | lezione inglese all' ossessionata sinistra italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Quello che in Italia è dipinto come uno stupro istituzionale tipico di un regime fascista, nel Regno Unito, la cui tradizione di garanzia delle libertà individuali risale alla Magna Carta (anno 1215), è normale prassi politica. Ilconservatore Rishi Sunak ha informato re Carlo III, la figura “di garanzia” equivalente al nostro presidente della repubblica, dell'intenzione diladei Comuni. Quindi ha annunciato al Paese e all'opposizione che le elezioni legislative si terranno il 4 luglio, sei mesi prima del previsto. Il distacco dai laburisti di Keir Starmer è grande ed probabile che Sunak perda comunque, ma in questo modo è convinto di avere qualche probabilità in più. Sette anni fa aveva fatto la stessa cosa Theresa May, e prima di lei, nel 1983, Margaret Thatcher, determinata a sfruttare il «fattore Falkland» e le divisioni dell'opposizione. La mossa si rivelò azzeccata: fu decisa dalla Lady di Ferro pensando al tornaconto suo e della propria parte, ma avrebbe potuto ritorcersi contro di loro, come è probabile che accada ora a Sunak e ai suoi.