Il mistero del furgone bruciato Sparito l’autista - le borse rubate | Speriamo non gli abbiano fatto del male

(Di sabato 25 maggio 2024) Piancastagnaio (Siena), 24 maggio 2024 – Adesso la sparizione nel nulla di Nicolas Matias del Rio, il quarantenne di origini argentine, residente ad Abbadia San Salvatore, sposato e padre di un bimbo di otto anni, sta preoccupando tutta l’Amiata e purtroppo le ore che passano gettano sulla vicenda ombre scure anche perché nella serata di giovedì le forze dell’ordine hanno ritrovato completamenteil Fiat Daily che Nicolas aveva in dotazione per la consegna delle pregiatein pelle, prelevate a fine giornata dal laboratorio Gt di Casteldelpiano e che dovevano essere consegnate il mattino dopo alle aziende del comparto fiorentino. Nessuna traccia delle preziosené elementi che potessero ricondurre all’uomo. La procura di Grosseto ha avviato le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Valeria Lazzarini, e la prefettura grossetana ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse.

Il suo corpo senza vita giaceva in terra, rivestito con gli ultimi abiti indossati: leggins, felpa, una giacca a vento e scarpe da ginnastica ai piedi. e sotto i vestiti, dietro quell’identità, i tanti misteri che motivano il giallo della giovane donna trovata senza vita venerdì 5 aprile nella cappella diroccata sopra La Salle in Valle d’Aosta. secoloditalia

Castel del Piano (Grosseto), 24 maggio 2024 – Mistero alle pendici dell’Amiata, dove da mercoledì non si hanno più notizie di Nicolas Mattia Del Rio, 40 anni, corriere che vive ad Abbadia San Salvatore e che nei giorni scorsi stava effettuando una consegna per conto di una delle tante pelletterie del polo della moda di lusso sull’Amiata. lanazione

Sono ore di ansia per la famiglia di Nicolas Matias Del Rio, corriere 40enne che vive ad Abbadia San Salvatore (Siena) sull'Amiata e di cui non si hanno notizie da mercoledì 22 maggio 2024, quando è stato visto per l'ultima volta a Castel del Piano (Grosseto) mentre stava facendo una consegna L'articolo Grosseto, mistero sull’Amiata: scomparso corriere che trasportava borse di lusso. firenzepost

Il mistero del furgone bruciato. Sparito l’autista, le borse rubate: “Speriamo non gli abbiano fatto del male” - Il mistero del furgone bruciato. Sparito l’autista, le borse rubate: “Speriamo non gli abbiano fatto del male” - Ieri De Cicco è stato a Grosseto per identificare il furgone trovato bruciato a Roccalbegna. "Sono molto preoccupato per questo ragazzo, spero veramente che qualcuno non gli abbia fatto del male" ... lanazione

Giallo sull'Amiata, scomparso corriere. Il furgone, che conteneva borse di lusso, trovato svuotato e incendiato - Giallo sull'Amiata, scomparso corriere. Il furgone, che conteneva borse di lusso, trovato svuotato e incendiato - Giallo e mistero sul monte Amiata. Due giorni fa, mercoledì 22 maggio, il conducente di un furgone che trasportava borse di pregio è sparito. Oggi, 24 maggio, il veicolo è stato ritrovato a circa 20 c ... informazione

Stasera in TV: film e programmi di oggi venerdì 24 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi venerdì 24 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi. tvdaily