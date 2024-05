Il Minotauro nella stanza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) La nota frase di Pascal secondo cui tutta l’infelicità umana deriverebbe dall’impossibilità di ciascuno di starsene chiuso in una, come tante frasi che colpiscono per la loro perfetta sapienza, ha un sapore disumano. Starsene chiusi in unaben equivale a starsene chiusi in una bara. Cosa ci starebbe a fare uno, nel mondo, se deve starsene chiuso da qualche parte? Poi certo, Pascal intendeva che lì, in quella, si potevano fare attività speculative meravigliose, e soprattutto si poteva imparare a starsene soli con i propri pensieri, con le proprie angosce, con i propri dolori. La vita, però, è sempre là fuori. Sappiamo bene che quanto più si prova angoscia, tanto più si cerca di sfuggirle tramite una qualche forma di compulsivo attivismo. Allo stesso tempo è proprio questa tensione vitale, in bilico tra entusiasmo e disperazione, che ci porta ad agire, a superare noi stessi, a trascenderci, a voler migliorare la nostra condizione, a “realizzarci” (parola orrenda) che altro non significa che tentare di diventare noi stessi (scopo di tutta una vita che termina, fortunatamente e inevitabilmente, prima di raggiungere l’obiettivo).