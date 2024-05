Il messaggio dei detenuti di Verona a Chico Forti è da brividi | Innocente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Quando l'altro giorno nella sua casa di Trento durante il permesso speciale per incontrare la famiglia che non vedeva da 16 anni -, era lì, di fronte alla mamma Maria,ad un certo punto ha messo le mani in tasca e ha estratto un foglio scritto a mano, in stampatello. Ha guardato sua madre 96enne e le ha detto: «Guarda, questa è per te. È un regalo», e poi le ha mostrato una busta la cui intestazione diceva: «Per la grande roccia. (1 Giovanni 4:8) Chi non ama non ha conosciuto Dio. Perché Dio è amore. Da questa scrittura biblica si capisce l'amore morboso che suo figlio ha per lei». Era una lettera scritta daidella sesta sezione del carcere di, dove lui è rinchiuso da domenica scorsa dopo essere stato trasferito dal “Dade Correctional Institution” di Florida City. In fondo al foglio a quadretti 24 nomi e altrettante firme di ragazzi e uomini di tutte le età e molte nazionalità differenti, in testa un versetto del Vangelo: «Matteo 16:18 Gesù disse: tu Pietro, su questa roccia edificherò la mia congregazione e le porte della tomba non avranno la meglio su di essa».