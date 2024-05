Il Bayern punta davvero su Kompany | 12 milioni al Burnley Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) IlMonaco fa sul serio per Vincent, ex capitano del Manchester City e oggi allenatore del. La scorsa stagione la fantastica promozione in Premier League, quest’anno però non è riuscito a evitare la retrocessione. Ilavrebbe scelto lui dopo aver incassato i rifiuti di Alonso, Nagelsmann, Rangnick e Glasner. Raggiunto l’accordo con ilperScrive The: IlMonaco ha raggiunto un accordo di principio conche consentirà a Vincentdi diventare il nuovo allenatore. Il club tedesco pagherà 12di euro (10,2di sterline) per liberaredal suo contratto con, che sarebbe dovuto durare fino al 2028. Ormai l’accordo è stato raggiunto e il belga dovrebbe completare il suo trasferimento all’Allianz Arena nei prossimi giorni.è emerso come un obiettivo per ildopo i tentativi falliti del club di nominare Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner negli ultimi mesi.