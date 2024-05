I funerali in Iran e le scelte politiche estere del giorno dopo

(Di sabato 25 maggio 2024) Il corpo del presidenteiano Ebrahim Raisi è stato trasportato, giovedì, nella sua ultima dimora, vicino al santuario dell’Imam Reza, all’interno della moschea Razavi nella città di Mashhad. Aiche sono andati avanti da più di due giorni, hanno partecipato milioni diiani, oltre ad espatriati provenienti da diversi Paesi. Un certo numero diiani si è diretto tramite treni e altri mezzi di trasporto da Teheran e da altre aree alla città di Mashhad per partecipare all’evento. Ciò che colpisce è il loro numero impressionante. A Mashhad, piccola cittadina di circa 200.000 abitanti il fiume di persone ha superato i due milioni e lo stesso dicasi per il primoa Tehran, e secondo le stime, era ancora più alto. Da aggiungere che la commemorazione si è svolta in una lunga carovana umana con a capo i feretri dei deceduti partendo dalla Capitale, passando per Qom (Città Santa) per poi finire a Mashhad Città natale del Presidente, durata tre giorni, e per una distanza di circa 625 Km.

È il giorno dei funerali di Franco Di Mare. Il giornalista è morto a 68 anni per una forma molto aggressiva di tumore, il mesotelioma. Per qualche ora le polemiche sul. leggo

In piazza del Popolo, a Roma, l'estremo saluto al reporter morto il 17 maggio. Qualche settimana fa era apparso in video per l’ultima volta a "Che Tempo che Fa" annunciando di essere malato di mesotelioma. tg24.sky

Folla per l’addio ad Angelo Godani, il decano dei fantini sardi - Folla per l’addio ad Angelo Godani, il decano dei fantini sardi - A rendere omaggio a Godani anche i sindaci di Decimoputzu Antonino Munzittu e di Lanusei Davide Burchi, entrambi con la fascia tricolore, per rendere omaggio al decano dei fantini della Sardegna che ... unionesarda

Gropello, lacrime e dolore per l’addio all’agente Christian Rovida ucciso da un colpo partito per sbaglio - Gropello, lacrime e dolore per l’addio all’agente Christian Rovida ucciso da un colpo partito per sbaglio - [[(gele.Finegil.Image2014v1) funerali avente polizia locale Christian Rovida chiesa ... fraterni con chi sbaglia, forti nelle intemperie, decisi contro chi offende la morale, la religione, la legge». laprovinciapavese.gelocal

Lunedì i funerali di Kozeta, la donna travolta da un’auto a Bellocchi - Lunedì i funerali di Kozeta, la donna travolta da un’auto a Bellocchi - Si svolgeranno lunedì i funerali di Kozeta Caushaj, la 56enne di origini albanesi travolta in strada mercoledì sera a Bellocchi di Fano. La cerimonia verrà celebrata alle 10 30 nella chiesa di San ... viverefano