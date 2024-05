I film degli anni 2000 hanno segnato la via per il cinema di un nuovo secolo e un nuovo millennio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono 14 e si sono meritati tutti il titolo di indimenticabili i miglioriche spaziando tra i generi, le ispirazioni e le scelte estetiche più variaaffrontato con la migliore grinta possibile l'inizio di una nuova era, spinti dalla responsabilità essere le prime storie a battezzare une un, motivati dalla volontà di dare insieme un twist di novità e quasi un imprinting. Si parte da Il gladiatore di Ridley Scott e si prosegue con una doppietta di Quentin Tarantino (con Kill Bill - volume 1 e 2 e Bastardi senza gloria). Con diversi attori a segnare il decennio (e non solo questo): Tom Cruise e Javier Bardem, con due grandi interpretazioni a testa, per non parlare di Clooney e Pitt, insieme o separati. Ma soprattutto con l'ingresso di registi non solo e non sempre americani nel circuito delsia mainstream che indie. Il gladiatore () Russell Crowe nelIl Gladiatore () Il gladiatore () ©DreamWorks/Courtesy Everett CollectionUno dei maggiori incassi della storia del, 12 candidature agli Oscar di cui 5 convertite in vittorie, a cominciare dal premio come miglior