I dannati | Minervini premiato per la migliore regia

(Di sabato 25 maggio 2024) Nella sezione “Un certain regard“, ieri Idi Robertoha ricevuto a Cannes il premio per la. Marchigiano che da tempo vive negli Stati Uniti,è al primo film di fiction, dopo un lavoro molto apprezzato nel documentario. Isi focalizza su un episodio ai margini della Guerra di secessione americana: un plotone di soldati confederati attende un nemico invisibile. Il film è in questi giorni nelle sale italiane con Lucky Red. Dice: "Ho passato anni di lavoro in territori di guerra. Ho concentrato l’attenzione sulla umanità di questi ragazzi mandati al massacro, ragazzi che inevitabilmente pensano alla vita che verrà, ai loro sogni da raggiungere, alla pace. Raccontando questi ragazzi in attesa, che hanno un fucile ma non pensano ad uccidere, volevo allontanarmi da una rappresentazione “muscolare“ della mascolinità nei conflitti. Volevo ricreare un contesto intimo, mantenendo – in un film che racconta la guerra – i punti fermi del mio cinema, quelli dell’attenzione alla realtà".

Roberto Minervini vince il premio per la migliore regia peri I dannati nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2024. "Il premio a Roberto Minervini nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes conferma il talento di un autore che ha mostrato negli anni un'idea di cinema ben definita – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale.

