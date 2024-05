Hockey ghiaccio | Repubblica Ceca e Svizzera approdano in Finale ai Mondiali Battute Svezia e Canada

(Di sabato 25 maggio 2024) Adesso è ufficiale. Ladei Campionati2024 disuvedrà scontrarsi lae la. Il responso è arrivato nella giornata di oggi quando, in quel di Praga, si sono concluse le due semifinali del Torneo. I padroni di casa nello specifico hanno letteralmente dominato contro la, superandola per 3-7. Un match importante, terminato con il parziale di 2-2 al termine del primo periodo, preludio della goleada firmata dai cechi, abile a mettere a referto tre reti nel secondo tempo e chiudere i conti con altri due sigilli nell’ultimo atto. Emozioni a valanga poi nella disputa tra, cambiata sensibilmente soltanto due minuti prima dell’ultima sirena. L’inizio è iper positivo per la compagine elvetica che, con ordine, va in vantaggio già nel primo periodo, concludendo i primi 20? sul 2-0. Ilperò non si scompone, architettando una rimonta lenta ma efficace.

Siamo giunti alla penultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio, Top Division, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Si stanno definendo le quattro squadre per girone che avanzeranno ai quarti di finale con Canada e Svezia che sono al primo posto. oasport

Con i match odierni si è ufficialmente conclusa la fase a gironi dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024 che si stanno disputando in Repubblica Ceca. Oggi sono andati in scena sei incontri che hanno ufficialmente stabilito le classifiche finali dei due raggruppamenti. oasport

I quarti di finale dei Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio hanno regalato gol ed emozioni a grappoli fra Praga ed Ostrava. Andiamo a vedere come sono andate nel dettaglio le gare in agenda, fra larghe vittorie e duelli decisi da alcuni dettagli minini. oasport

