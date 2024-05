Guerra ultime notizie Media - raid israeliano nel campo profughi di Nuseira - 4 morti Stoltenberg | porre fine al divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 maggio A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono almeno 35. tpi

La Cina ha terminato le esercitazioni militari intorno a Taiwan - La Cina ha terminato le esercitazioni militari intorno a Taiwan - Dopo due giorni di bombardamenti e minacciose dichiarazioni del governo cinese, le decine di aerei e navi da guerra hanno lasciato le aree di mare intorno al paese ... ilpost

Guerra in Ucraina, l'invito di Stoltenberg: "Via al divieto a Kiev di usare armi Nato in Russia" - guerra in Ucraina, l'invito di Stoltenberg: "Via al divieto a Kiev di usare armi Nato in Russia" - Il leader della Nato, Stoltenberg, vuole perseguire la nuova politica di Biden: l'Ucraina potrà usare le armi degli alleati in Russia ... notizie

Guerra Israele Hamas, gli aggiornamenti ora per ora - guerra Israele Hamas, gli aggiornamenti ora per ora - La tensione resta altissima anche in Cisgiordania: ieri sera, nel sud di Hebron, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, un attacco israeliano con lacrimogeni e granate assordanti ha provocato ... tg.la7