Godzilla x Kong 2 | il regista Adam Wingard potrebbe abbandonare

(Di sabato 25 maggio 2024), ildi: Il Nuovo Impero, non sarà al timone del capitolo 2 del MonsterVerse La notizia ha suscitato sorpresa e curiosità tra i fan, dato il successo del film precedente, che ha segnato un punto di svolta per la serie di film dedicati ai giganti del cinema. Stando a quanto riferito da ComicBook,stesso avrebbe deciso di non dirigere il sequel. Una scelta descritta come amichevole e legata a questioni di tempistica. Ilha infatti espresso il desiderio di dedicarsi a un nuovo progetto originale, Onslaught, prima di considerare un ritorno nel MonsterVerse. Tuttavia, Legendary non ha perso tempo e ha già iniziato a lavorare sul seguito, con Dave Callaham, già visto in azione per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, incaricato della sceneggiatura.2: c’è ancora incertezza per chi sarà ildopo l’addio diUscito quest’anno,: Il Nuovo Impero ha incassato oltre 555 milioni di dollari al botteghino mondiale, confermandosi come uno dei maggiori successi della Legendary.