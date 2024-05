Gli Ac Dc oggi a Reggio Emilia e il composto delirio del popolo di diavoletti rock

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Ilpacifico del, del sano’n’roll, come un fiume percorre il lungo cordone transennato che conduce alle entrate, aperte prima delle 11 di mattina – contrariamente al programma che prevedeva l’apertura dei cancelli alle 12 – per permettere il lento,fluire delle persone all’interno della Rcf Arena. Scaletta concerto Ac/Dc a: i brani della band sul palco dell’Rcf Arena Una famiglia dorme ancora sull’erbetta vicina alla rotonda che segna l’ingresso dell’area, su via dell’Aeronautica, per venire irrimediabilmente svegliata dal vociare dei tantissimi fan intorno a loro, fra cui gruppetti di ‘riot girls’, nostalgici, millennials ribelli. La scenografia delle prime decine di migliaia in direzione arena emana grinta e passione indiavolata, con quelle simpatiche corna rosse sulle teste. Sui visi dei centomila spettatori appare il sorriso di chi è arrivato a meta, e fra una manciata di ore potrà esplodere nelcollettivo generato dagli Ac/Dc.

