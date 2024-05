Da venerdì 24 maggio è disponibile il nuovo singolo di Giuseppe Gazerro “How can you see the sun”, un brano autobiografico e cantautorale che nasce in seguito a una serie di riflessioni fatte dall’autore sulla sua adolescenza e sulla caducità dei ricordi che ad essa si accompagnano. spettacolo.periodicodaily

Mentre è a Cannes per presentare Maria, film sulla vita di Maria Schneider, l'attore ex Baby racconta il suo rapporto con Ultimo tango a Parigi, con il corpo e con «l'oscenità». vanityfair

Gli studenti dell'IISS "De Nittis" di Barletta portano in scena il Notre Dame de Paris - Gli studenti dell'IISS "De Nittis" di Barletta portano in scena il Notre Dame de Paris - Mercoledì 29 maggio, alle ore 21, è di scena a Barletta l'intramontabile Notre Dame de Paris. Protagonisti, gli studenti del De Nittis in Musical, la compagnia di giovani attori e attrici dell'Istitut ... barlettaviva

Giuseppe Maggio è Bertolucci in un film: “L’ho giustificato per la scena del burro, oggi non sarebbe possibile - giuseppe maggio è Bertolucci in un film: “L’ho giustificato per la scena del burro, oggi non sarebbe possibile - Intervista a giuseppe maggio, che nel film Maria di Jessica Palud presentato a Cannes, interpreta un giovane Bernardo Bertolucci. L’attore racconta il suo cambiamento, le sue ambizioni e anche la ... fanpage

A NOME LORO oggi Musiche e voci per le vittime di mafia al Parco Archeologico di Selinunte - A NOME LORO oggi Musiche e voci per le vittime di mafia al Parco Archeologico di Selinunte - Inoltre, sarà presente anche giuseppe Cimarosa, apprezzato regista e performer di ... di coloro che possono permettersi di non avere paura. Il 25 maggio saliremo sul palco per prendere una posizione, ... lavocedellisola