Giro d’Italia - oggi 21esima e ultima tappa | orari - come vederla in tv

(Di sabato 25 maggio 2024) Passerella finale a Roma per incoronare Pogacar Ild'Italia 2024 si chiude26 maggio con la, 126 km con partenza e arrivo a Roma per la passerella finale prima dell'incoronazione di Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia rosa praticamente per tutta la corsa, si avvia a chiudere da dominatore dopo .

Pogacar in testa con 2 minuti su Martinez, Rubio e Tiberi, 2'10" su Thomas, Pellizzari e O'Connor, 3'31" su Arensman. Rubio e Tiberi rientrano su Martinez in discesa.

Tadej Pogacar, come era scontato che fosse, vince in solitaria a Bassano del Grappa. Il Giro d'Italia è suo. La Slovenia ha sei vittorie di tappa in questo Giro d'Italia, tutte ottenute dallo stesso corridore…

POGACAR PADRONE E TIBERI IN MAGLIA BIANCA Si è visto quello che avevamo pronosticato. Pogacar voleva vincere, la UAE ha tenuto alto il ritmo e tutto è andato come nelle previsioni. Tiberi è la nota positiva, non ha mai dato un segno di cedimento in tutto il Giro. oasport

Il giro d'Italia 2024 si chiude oggi 26 maggio con la 21esima e ultima tappa, 126 km con partenza e arrivo a Roma per la passerella finale prima dell'incoronazione di Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia

