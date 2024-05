Giro d’Italia 2024 - Ben O’Connor | Paret-Peintre mi ha aiutato tantissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Benchiude ai piedi del podio il suo. L’australiano della Decathlon-Ag2R non è mai riuscito a impensierire davvero la lotta per il terzo posto, correndo perlopiù sulla difensiva da quando ad Oropa provò a resistere a Tadej Pogacar, ma alla fine si conferma come uno dei migliori corridori di corse a tappe di questa generazione. Anche oggi, sulla seconda ascesa al Monte Grappa, è andato un po’ in difficoltà, rischiando anche di perdere il quarto posto dall’attacco di Antonio Tiberi. Ma ha trovato sulla sua strada il compagno Valentin, che lo ha riportato sotto. “Abbiamo iniziato in mezzo alla tempesta, una pioggia terribile – afferma sui canali social della sua squadra – Dopo abbiamo fatto in pratica due cronoscalate verso il Monte Grappa. La seconda ascesa è stata davvero difficile, Valentin () è stato bravissimo e mi hadavvero tanto“.