George Lucas sui film di Star Wars della Disney | Molte delle idee dell’originale sono andate perse

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) Il registaè stato premiato al 77° Festival di Cannes con una Palma d’Oro onoraria per il suo contributo al cinema. L’ideatore diha inoltre avuto modo di raccontarsi durante un’ampia discussione sulla sua vita nel mondo del cinema. “Non eravamo davvero interessati a fare soldi, eravamo interessati a fare”, ha detto, parlandosua prima carriera. Ha raccontato di essere stato mentore di Francis Ford Coppola – la cui ultima epopea, Megalopolis (qui la recensione), è stata presentata in anteprima a Cannes quest’anno. Ha raccontato come ha lottato per ottenere la realizzazione di American Graffiti, per soli 750.000 dollari, e poi come ha dovuto lottare contro lo studio, la Universal Artists, per portare ilnelle sale. I dirigenti dello studio volevano abbandonare il progetto, interpretato da una folla di sconosciuti dell’epoca, tra cui Ron Howard, Cindy Williams, Richard Dreyfus e Harrison Ford, prima che una serie di proiezioni di prova davanti a folle urlanti – “Era come un concerto rock”, ricorda– li convincesse a fare un tentativo nelle sale.