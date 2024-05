George Lucas risponde a Martin Scorsese riguardo i film Marvel e il concetto di cinema

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel 2019, il registaha aperto un vaso di Pandora quando ha deciso di dichiarare che idi supereroi non sono “”. Negli ultimi cinque anni, innumerevoli scrittori, registi e attori hanno reagito ai suoi commenti, mentre molti altri – come Francis Ford Coppola – si sono stretti intorno ae hanno concordato con la sua valutazione. In quale campo si colloca il leggendario creatore di Star Wars,? Nel corso di un’intervista condotta a Cannes, dove ha ricevuto la Palma d’oro onoraria, aè stato chiesto cosa ne pensasse della critica diaidi supereroi. “Guardi. Ilè l’arte dell’immagine in movimento“, ha risposto. “Se l’immagine si muove, allora è. Credo che Marty abbia cambiato un po’ idea”.ha poi cambiato marcia per parlare di come è stato il pioniere deldigitale e del fatto che molti registi, tra cui, erano inizialmente convinti che stesse facendo la cosa sbagliata.

La scorsa primavera Timothée Chalamet e Martin Scorsese hanno girato a New York uno spot per il profumo Bleu de Chanel. Sono stati fotografati sulle strade di SoHo e hanno fatto le ore piccole insieme nelle stazioni ferroviarie sopraelevate di Astoria. gqitalia

Il vecchio e il nuovo di Hollywood uniscono le forze per Chanel: Bleu, la più recente fragranza della nota casa francese, ha due testimonial d’eccezione, dietro e davanti la cinepresa: Martin Scorsese e Timothée Chalamet confezionano una piccola storia per presentare il nuovo profumo di Chanel. cinemaserietv

Robbie Robertson, i tre figli del chitarrista dei The Band contro la vedova per la villa da 6 milioni di dollari - Robbie Robertson, i tre figli del chitarrista dei The Band contro la vedova per la villa da 6 milioni di dollari - I tre figli di Robbie Robertson, avuti dalla prima moglie, la giornalista Dominique, hanno avviato una causa contro la vedova del musicista, Janet Zuccarini, accusandola di “abuso finanziario di un an ... msn

"I film Marvel non sono cinema". George Lucas dice la sua sulla frase di Scorsese e sulla Hollywood di oggi - "I film Marvel non sono cinema". George Lucas dice la sua sulla frase di scorsese e sulla Hollywood di oggi - Il creatore di Star Wars e Indiana Jones, George Lucas, ha risposto alla critica di martin scorsese secondo cui i film Marvel non sono "cinema", condividendo al contempo la sua opinione sullo stato ... movieplayer

David Lynch non è quello che sembra - David Lynch non è quello che sembra - Nel cinema del regista di 'Eraserhead' e 'Mulholland Drive' niente è come appare, nemmeno le nostre reazioni. Lo sa bene Lo Sgargabonzi, che avanza una modesta proposta: liberiamoci della parola con l ... rollingstone