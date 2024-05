Frittelline di mela | basta solo 1 uovo - pronte in pochi minuti!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 25 maggio 2024) Un dessert sfizioso che piace a grandi e piccini sono ledi. Con una solapreparo un impasto da friggere per poi mangiare il risultato con gusto. Questi dolcetti fatti in casa fanno venire l’acquolina in bocca a tutti e uno tira l’altro. Riuscire a completare l’impasto è davvero facile infatti mi occorre soltanto un minuto di tempo. Per chi non è bravissimo ai fornelli c’è anche la video-ricetta che rende il procedimento praticamente elementare. Sono una vera delizia e fanno felice il palato di tutti anche di chi ama dei dolci molto più scenici ed elaborati.di: ingredienti e preparazione. Inpreparo un impasto usandounae un. I procedimenti sono intuitivi e alla fine porto a tavola un dessert economico ma allo stesso tempo sfizioso e a cui non si può dire di no. Come ingredienti uso: 11 bustina di vanillina 60 gr di yogurt bianco 5 gr di lievito in polvere 130 gr di zucchero 3 cucchiai di olio di semi 220 gr di farina Ovviamente uso dell’olio per friggere e dopo passo le miein un piatto pieno di zucchero.