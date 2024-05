FOTO Milan - la Curva Sud torna a cantare ma | senza vittoria…

(Di sabato 25 maggio 2024), nella sfida contro la Salernitana laSud ha esposto un nuovo striscione polemico nei confronti della società. La contestazione A San Siro era attesa una nuova contestazione da parte dellaSud e questa non si è fatta attendere. Ancora una volta nel mirino ci è finita la società. Prima del fischio d’inizio della gara contro la Salernitana, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A, il tifo organizzato ha, infatti, esposto un nuovo striscione polemico all’indirizzo della dirigenza, in particolare del patron rossonero Gerry Cardinale. Il messaggio è chiaro e recita: “Non esiste una stagione positivavittorie“. Siamo arrivati alla quarta contestazione di fila: anche le gare contro Genoa, Cagliari e Torino sono, infatti, state caratterizzate da striscioni polemici e poi da 90 minuti di silenzio. Contro la Salernitana, però, il silenzio durerà “solamente” 45 minuti e poi, a partire dal secondo tempo, laSud tornerà a

FOTO – Milan-Genoa, atmosfera particolare a San Siro con l’assenza di tifo della Curva Sud, che ha esposto striscioni critici verso la società Atmosfera davvero particolare a San Siro per la partita tra Milan e Genoa, valida per la 35esima giornata di Serie A. dailymilan

Tempo di lettura: < 1 minutoCome era già successo alla vigilia del derby contro l’Avellino, anche la seduta a porte aperte andata in scena questo pomeriggio al ‘Ciro Vigorito’ è stata l’occasione per i tifosi per trasmettere alla squadra tutto il loro entusiasmo poco prima del debutto nei play off. anteprima24

