Formia Il borgo di Mola lancia un incontro tra cittadini e commercianti per ripensare la movida

PRIVERNO – Nel cuore della pianura pontina, il Borgo di Fossanova – sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 – ospiterà la terza edizione di Arte in danza, evento di studio e spettacolo, arte e cultura, in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia. temporeale.info

“Arte e Gusto”, domani a Giovinazzo l’incontro tra lo chef Igles Corelli e l’illustratore Renato Casaro - “Arte e Gusto”, domani a Giovinazzo l’incontro tra lo chef Igles Corelli e l’illustratore Renato Casaro - Da una tavolozza di sapori gourmet a un viaggio visivo attraverso l'arte del cinema. L’evento si terrà nella sontuosa Regia Domus di Giovinazzo, domenica 26 maggio ... pugliain

Elezioni, il ministro Bernini torna a Pisa dopo le contestazioni degli ‘Studenti per la Palestina’: “Ma non è una sfida” - Elezioni, il ministro Bernini torna a Pisa dopo le contestazioni degli ‘Studenti per la Palestina’: “Ma non è una sfida” - Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è tornata a Pisa venerdì 24 maggio dopo la contestazione studentesca che l'ha accolta sabato scorso al suo arrivo presso il bar 'Lo Sfizi ... pisatoday

Itinerari danteschi alla Libreria Claudiana - Itinerari danteschi alla Libreria Claudiana - Martedì prossimo alle 18 la Società Dante Alighieri organizza l'incontro con il dantista Massimo Seriacopi, che presenterà il suo libro "Itinerari danteschi" approfondendo insieme al pubblico il signi ... lanazione