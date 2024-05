Fiorentina Femminile - sfiorata l' impresa Ai rigori la Coppa Italia va alla Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 - Una maratona, chefine premia ladal dischetto. Le giallorosse vincono anche lagrazie ai tiri dal dischetto dopo il 3-3 dei tempi supplementari. Nella lotteria finale decisivi gli errori di Agard e Severini. Gol e spettacolo al 'Manuzzi' tranella finale di. Pronostico in partenza tutto per le giallorosse neo campionesse d'e reduci da un 5-0 rifilato pochi giorni fa proprionell'ultima giornata della Poule Scudetto. Ma stavolta la partita è totalmente diversa, con le ragazze di De La Fuente combattive e caparbie come non mai. Davanti a circa 5.000 spettatori, compreso il numero uno della Figc Gabriele Gravina e il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, laparte bene e va subito in vantaggio con Hammarlund, brava a sfruttare un pasticcio di Ceasar in costruzione dal basso.