Film di Guerra | i 45 migliori film di guerra di tutti i tempi

(Di sabato 25 maggio 2024) Il genere bellico è stato prevalente nella storia del cinema, risalendo all’epoca del muto e rimanendo un genere popolare e rilevante fino ad oggi. Il fatto che queste storie continuino a essere raccontate e a risuonare tra gli spettatori e i critici è indice della natura purtroppo universale della, visto che lastessa non sembra mai scomparire. Idipossono trattare di conflitti contemporanei, di guerre passate che per alcuni sono ancora nella memoria vivente e di guerre combattute centinaia – o addirittura migliaia – di anni fa. Qualsiasi tentativo di stilare una classifica dei più grandididideve naturalmente coprire più paesi e mettere in evidenzasu numerosi conflitti. Esistono molti punti di vista su molte guerre diverse, ed è lecito supporre che, finché le guerre saranno combattute, iche fanno luce sugli orrori della– riconoscendo talvolta i sacrifici compiuti dagli individui – rimarranno rilevanti.