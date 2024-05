Festival di Cannes - TotoPalma | il grido di libertà iraniano o il musical narco-trans Le pagelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Prevedere il giudizio e cogliere in anticipo la Palma è solo esercizio di fantasia. Anche se la composizione di quest’anno, presidente Greta Gerwig, può far ben sperare. Se la Giuria segue ragione e sentimento la Palma andrà a Emilia Pérez del francese Audiard, il film più sorprendente, vitale, ironico per tutte le platee; se a prevalere è l’opportunità di sostenere una causa andrà invece a I semi di fico selvatico di Rasoulof in cui attraverso una drammatica vicenda familiare si rammentano le distorsioni del regime. Se poi la chiave comune non venisse trovata potrebbe uscire a sorpresa vincitore il vecchio Coppola o addirittura una delle opere prime femminili. epa11366645 Iranian director Mohammad Rasoulof (R) holds pictures of Iranian actors/cast members Missagh Zareh (R) and Soheila Golestani (L) as he leaves after the premiere of 'The Seed Of The Sacred Fig' during the 77th annualFilm, in, France, 24 May 2024.