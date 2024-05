Festival di Cannes 2024 - toto Palma d' oro | le speranze di Sorrentino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 25 maggio 2024) Paolo, unico rappresentante italiano in concorso aldi, riuscirà a vincere la sua primad’oro? Amato in Costa Azzurra, finora alla Croisette ha conquistato solo il Premio della giuria per Il divo e il Premio della giuria ecumenica per This must be the place. Ma ad oggi ha portato ben sette film a. «Ringrazio Fremaux (il delegato generale del, ndr) per avermi fatto cominciare qui 20 anni fa il mio viaggio nel cinema», ha ricordato lo stesso regista napoletano. Paolonon convince la critica Il suo Parthenope, film molto personale dove la sua Napoli è grande protagonista, è stato accolto da dieci minuti di applausi alla sua anteprima al Grand Théâtre Lumière. Ma ha diviso la critica. Ciò che gli viene maggiormente recriminato è l’uso dell’estetica fine a se stessa. Il Guardian scrive: «Il modo in cuiusa la macchina da presa sarà sempre intrigante ed esilarante in una certa misura.