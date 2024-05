Fantastici Quattro | Nathasha Lyonne potrebbe interpretare il Dottor Destino?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) Come noto, l’ultimo ingresso nel cast diè quello di Natasha. Non è però stato comunicato quale ruolo interpreterà all’interno del film, anche se alcuni rumor riportano cheuna versione femminile del. Non c’è da credere molto a questa voce, ma questo post di Joshua Yehl di IGN sembra almeno indicare che interpreterà un personaggio sorprendente. Ad oggi solo della, di Paul Walter Hauser e di John Malkovich, non sappiamo quale ruolo avranno, per cui al momento tutte le porte sono ancora aperte e non c’è nulla da escludere. If I told you who she’s playing, you wouldn’t believe me. https://t.co/jRjAvyoe51 — Joshua Yehl (@JoshuaYehl) May 16, 2024: quello che c’è da sapere sul film Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, isono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio.