Fantasia in via Ponchielli Il muro sempre più colorato

(Di sabato 25 maggio 2024) Eccolo completato il murales di via. Con i colori e ladegli artisti del carnevale di Viareggio, a cominciare da Jacopo Allegrucci, dominatore delle ultime edizioni. Il Soroptimist International Club Viareggio- Versilia, in continuità con i precedenti interventi di riqualificazione della strada con la realizzazione dei murales iniziati a partire dal giugno 2019, ha inaugurato ieri pomeriggio le nuove opere degli artisti Ale Senso con “Se me”, Jacopo Allegrucci con “L’imprevedibile.#calmaapparente2.0# e Matteo Raciti, neopromosso nei carri grandi con “Vivere e volare”. Da giorni i tre protagonisti di questa fase del progetto sono impegnati con colori e creatività catturando l’attenzione di molte persone e contribuendo a quell’opera di riqualificazione della zona che è la finalità di Binar10. Questo importante progetto, riconosciuto a livello europeo dal Soroptimist, vuole contribuire a migliorare quel quartiere così ferito dal tragico incidente del 29 giugno 2009 e onorare le 32 vittime.

