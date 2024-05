Etcheverry-Mpetshi Perricard oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Lione 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Tomas Martinse la vedrà contro Giovanninella finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina transalpina. Il solido argentino, numero ventinove del ranking mondiale, dopo due finali è deciso a regalarsi il primo titolo della carriera a livello di circuito maggiore. L’occasione è particolarmente ghiotta contro il ventenne transalpino, classificato fuori dalla top cento ed entrato in gara grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Quest’ultimo, tuttavia, ha battuto avversari di assoluto livello durante la settimana, su tutti il piemontese Lorenzo Sonego, il connazionale Hugo Gaston ed il kazako Alexander Bublik, e vuole a tutti i costi rovinare la festa al tennista albiceleste. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers per via della maggiore propensione a disputare delle partite con una così tanto alta posta in palio.

