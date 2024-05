Endless Love anticipazioni del 26 Maggio | Nihan si ubriaca - Emir tenta il Colpo Basso!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 25 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 26su Canale 5.torna domani domenica 26su Canale 5 con un doppio appuntamento. Oggi Kemal continua ad indagare sull'omicidio di Karen. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. Le due puntate del giorno festivo vanno in onda a partire dalle 14:35 e si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 25Kemal cerca di scoprire la verità da Taner, il quale si rifiuta di parlare.intrappola Tarik, facendogli uccidere Karen. Kemal edevono decidere se continuare la loro relazione rischiosa. Zeynep organizza un matrimonio postumo per ….