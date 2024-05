Empoli-Roma - Nicola | Vogliamo fare qualcosa di straordinari - la volontà può colmare ogni gap

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Davide, tecnico dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la, decisivo per la salvezza: “Siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte e che ha fatto un ottimo lavoro con De Rossi. Sarà dura, ma lapuòqualsiasi gap. Voglio vedere una simbiosi tra la squadra e il pubblico, tutti uniti dalladi credere a questo percorso e dalla condivisione del lavoro“.è poi tornato sul pareggio di Udinese: “Non c’è delusione perché non sarebbe cambiato quello che dovevamo, ma solo una sana rabbia. La squadra ha risposto in allenamento e ora puntiamo adio. E’ importante sdrammatizzare per avere un bilanciamento emotivo: noi il sorriso lo abbiamo dentro perché facciamo le cose con gioia. Dubbi di formazione? Vediamo chi sarà pronto e chi ci aiuterà a gara in corso“. Infine, il tecnico dei toscani ha messo in chiaro: “Non scendiamo in campo non solo per noi stessi, ma per la nostra città, per la nostra gente e per la società che merita profondo rispetto.