Emma Marrone - 40 anni per la ‘Femme Fatale’ della musica italiana

Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli, Enrico Salza, Pippo Santonastaso, Nerina Dirindin, Patti d’Arbanville, Daniel Passarella, Fulvio Martusciello, Danilo Coppola, Gianluca Paparesta, Saadi Gheddafi, Giandomenico Mesto, Marco Cappato, Andrea Russotto… Oggi 25 maggio compiono gli anni: Marina Comparato, mezzosoprano; Pietro Galletto, scrittore; Giuliano Piovanelli, ex calciatore, allenatore; Pippo Santonastaso, attore; Enrico Salza, imprenditore, banchiere; ; Gian Giacomo Migone, politico; Giampaolo Pozzo, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Todescan, filosofo, giurista; Vittorio Visini, ex atleta; Gianni Balugani, ex calciatore, allenatore; Umberto Napolitano, cantautore. romadailynews

Emma Marrone pubblica il videoclip del nuovo singolo Femme Fatale, dai suoni dance ed elettro pop Fuori oggi, lunedì 20 maggio, il video di Femme Fatale, nuovo singolo di Emma Marrone disponibile in radio e in digitale. spettacolo.eu

Emma Marrone sembra essere prontissima per l'estate alle porte. Ha appena lanciato il nuovo singolo intitolato Femme fatale e ha approfittato del mood del pezzo per trasformarsi in una regina di sensualità: ecco il nuovo look sfoggiato sui social.

fanpage