Emergenza in Valsabbia - frana isola 200 famiglie

(Di sabato 25 maggio 2024)– Giornata di paura e disagi per gli abitanti della frazione di Levrange, colpita da due eventi franosi che hannoto circa duecento. La primasi è verificata in mattinata, quando una muraglia è crollata sulla strada comunale che porta a Levrange. Tuttavia, è stato nel tardo pomeriggio che la situazione è precipitata: un nuovo distacco di una massiccia quantità di materiale ha provocato una grossa, bloccando completamente l’accesso alla frazione e di fatto cancellando la strada. La provincia ha prontamente reagito all’comunicando la chiusura della Provinciale 55 a Pertica Bassa. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, poiché alcuni grossi massi incombono anche sulla SP55, situata poco più a valle. L’interdizione del transito è stata estesa anche ai pedoni, data la pericolosità della situazione. In un comunicato diffuso in serata, le autorità hanno spiegato che nel tardo pomeriggio di sabato 25 maggio unaè scesa a Pertica Bassa, frazione Levrange.

