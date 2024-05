Elisa Mariani - chi è l’ex di Costantino Vitagliano e madre della figlia | Non sono riuscito a formare una famiglia con lei

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) La modi: dalla loro unione è arrivata laAyla che ha nove anni: la coppia terminava la relazione. nel 2016 Oggi vedremotronista ritornare nello studio di Verissimo in onda sulle 16:30 su Canale 5 dove aggiornerà il pubblico sul suo attuale stato di salute a seguitoscopertarara malattia nei primi mesi del 2024. La relazione con laaveva portato all’arrivo di Ayla nel 2015 ma pochi mesi dopo dalla nascitai due troncavano la loro relazione, a causa di diversità caratteriali emerse nel momento in cui la coppia muoveva i primi passi da, come ha sottolineato, il rapporto attuale conIl desiderio diè sempre stato quello diunacoesa, ma ha riconosciuto che conquesto obiettivo non era realizzabile. Dopo la separazione, laha deciso di vivere a Milano con Ayla, mentrerisiede a Milano Marittima, cercando comunque di trascorrere del tempo con la loro