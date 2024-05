El Mundo Deportivo in soccorso di Laporta | Xavi ha alzato le richieste per il mercato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) Elprende le difese del Barça. Ieri il presidente del Barcellona, Joan, ha comunicato ala volontà di esonerarlo. Dalla prossima stagione sulla panchina blaugrana ci sarà Hansi Flick. Il quotidiano però spiega come sono andate le cose durante l’incontro di ieri tra dirigenza e allenatore spagnolo.ha chiesto solo una cosa al presidente attraverso un messaggio nei giorni scorsi: «Presidente, è già tutto deciso?». Traun incontro svolto in un clima di reciproco rispetto e professionalità La risposta è arrivata solo ieri mattina. Dopo l’allenamento,è stato convocato nell’ufficio di. Presenti anche Yuste, vicepresidente del Barcellona e Deco. Elprecisa: “L’incontro si è svolto in un clima di reciproco rispetto e professionalità. Il motivo dell’esonero sono state le parole dicon cui ha chiesto di apportare non poche modifiche alla squadra.