Ecco le SS dell' Iran | ricche - decis - ben arma -e, il mondo col fiato sospeso

(Di sabato 25 maggio 2024) Il regimeiano si basa sull'alleanza tra clero conservatore, guidato dall'ayatollah Alì Khamenei, e le forze speciali pasdaran, alias Guardie Rivoluzionarie, i pretoriania teocrazia e Stato nello Stato, paragonabili alle SS naziste. Come le SS avevano divisionite, le Waffen-SS, in concorrenza con la Wehrmacht, così i pasdaran sono un esercito parallelo a quello regolare. Come le SS, anche i pasdaran possiedono aziende in vari settori, dal petrolio al gas, dalle costruzioni allo scavo di tunnel, il che torna utile per realizzare basi sotterranee. Nell'Assemblea degli Esperti, fra i religiosi vicini ai pasdaran c'è l'imam Ahmad Khatami, 64 anni, formatosi nelle scuole coraniche di Qom e che nel 2007 rinnovò la sentenza di morte decretata nel 1989 dal defunto Ruhollah Khomeini, verso lo scrittore «blasfemo» Salman Rushdie. Quanto al Parlamento, il Majlis, su 290 seggi, 227 spettano al fronte “principalista”, i conservatori, fra cui è folta la presenza di religiosi ed ex-pasdaran, come Mohammad Bagher Ghalibaf, 63 anni, che dal 1997 al 2000 comandò il corpo aereoa milizia, poi dal 2005 al 2017 fu sindaco di Teheran.