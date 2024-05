Due finali così diversi Messi contro Ronaldo pure sul viale del tramonto Leo ride - CR7 gol e rabbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) "Non è facile capire un. Ha i suoi tempi, le sue misure, i suoi colori. E poiché non c’è unche sia identico a un altro, allora lo scienziato deve saper discernere i particolari e isolare l’essenza fino a poter dire questo è un, il". Bisogna saccheggiare le parole di Alessandro Baricco per raccontare due tramonti particolari, due crepuscoli che più speculari non si potrebbe, due viali paralleli disseminati di polvere di stelle, che però conducono entrambi alla fine di carriere sfolgoranti. Lionele Cristiano, sono loro le due stelle al crepuscolo. E ha ragione Baricco, sono due tramonti che non si assomigliano affatto. Pur avendo tratti in comune.giocano le loro ultime partite in campionati che sono ai margini della galassia del calcio. Hanno vinto campionati e tornei in Spagna entrambi, in Francia e negli Stati Uniti il primo, in Portogallo, Inghilterra e Italia il secondo.