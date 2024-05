Di Lorenzo - al via l’asta L’Inter può offrire 30 milion - ma ci sono anche Juve e Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) . Scrive la Gazzetta che Dipiace al. Il capitano considera terminata la sua esperienza a Napoli. Un profilo come quello di Giovanni Diperò non può non interessare ai campioni d’Italia, chesullo zoccolo duro italiano hanno fondato le recenti fortune. Il capitano avrebbe annunciato che non vuole restare in un Napoli peraltro ormai quasi fuori dalle Coppe. A 31 anni (li compie ad agosto), l’ex Empoli considera concluso il suo ciclo in Campania. Il problema è che l’estate scorsa – dopo lo storico scudetto con Spalletti – Diaveva rinnovato fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio. E la sua valutazione resta alta malgrado l’età. Senza dimenticare che mettersi a trattare con De Laurentiis non è facile per nessuno. Dipiace perché esperto, tosto, italiano, con un ingaggio (3i) alla portata delle finanze societarie e capace di interpretare alla grande il ruolo di esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi.