De Rossi | Difficile che l’Atalanta non faccia punti per arrivare quarta

(Di sabato 25 maggio 2024) Il tecnico della Roma, Daniele De, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli. Queste le sue parole riportate da Tmw. De: «Ero sicuro chepotesse far bene» La sua prima impressione su Ghisolfi? Dybala come sta? «La Roma ha fatto un comunicato, ci siamo parlati. Le prime impressioni sono buone, ma abbiamo tanto tempo per parlare di lui, del mercato, di quello che sarà. Lo so che vi interessa, ma io devo sforzarvi a pensare alla partita di domani. Paulo sta bene, si è allenato tutta la settimana e può giocare». Cosa le hanno insegnato questi 6 mesi da allenatore? «Sono meno di 6 mesi, mi hanno insegnato e dato tanto. Mi hanno ricordato cose che sapevo: prima o poi arrivano le difficoltà e le critiche, lo sapevo e sono stato pronto quando non vincevamo più tutte le partite. Mi hanno dato delle conferme su di me e su ciò che va migliorato.