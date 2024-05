Cosa c’è di vero in Simon Fairbairn - il Mostro di Bampton di Marrowbone

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 25 maggio 2024), il padre dei giovani protagonisti diè un personaggio di finzione creato per il film di Sergio G. Sanchez e non è mai esistito nessun assassino soprannominato ildi, nonostante nel film si vedano alcuni ritagli di quotidiani su di lui. Tuttavia, abbiamo voluto ricostruire la sua storia per capire meglio il passato di Jack, Billy, Sam, Jane e della loro madre, Rose. Fairbaim era un criminale inglese, molto probabilmente un serial killer, soprannominato ildi, che aveva ucciso 13 persone per poi rapinarle. Non solo, ma come si legge nei giornali, l’uomo è stato accusato anche di aver abusato sessualmente di sua figlia Jane, infatti insi lascia intendere che il piccolo Sam in realtà è il figlio di Jane e suo padre. Infatti Rose, prima di morire, nel ridefinire i ruoli familiari, dice che “Jane sarà la madre di Sam, come doveva essere”.