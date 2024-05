Corriere scomparso | era uscito con un carico di borse da 500mila euro Il furgone bruciato e la telefonata al datore di lavoro | ipotesi rapina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Undida, laaldi, ilritrovatosenza più la merce a bordo. E di lui non c’è più alcuna traccia. C’è una pista prevalente che viene seguita dai carabinieri per la scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il48enne di Abbadia San Salvatoresull’Amiata da mercoledì. La procura indaga perseguendo l’ultima traccia disponibile: l’aggancio del suo cellulare alle celle telefoniche di Santa Fiora. Proprio su unaal suodipunta l’attenzione degli investigatori. Dopo aver caricatoper il valore di mezzo milione di, il 48enne ha chiamato il titolare della ditta di Piancastagnaio (Siena) per la quale lavora, dicendogli che delle persone volevano parlare con lui. Si sarebbero detti dirigenti di un’altra azienda e chiedevano se ilpotesse fare per loro una piccola consegna.