Coppa di Francia 2023 24 | il Psg supera 2-1 il Lione e alza il trofeo

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Paris Saint Germain conquista la quindicesimadidella sua storia battendo 2-1 l’Olympiquein finale. La formazione parigina sblocca il risultato al 22? con un colpo di testa di Ousmane Dembélé, poi raddoppia con la rete di Fabian Ruiz al 34?. Nella ripresa l’OL accorcia le distanze con la capocciata di Jake O’Brien da corner al 55? ma non basta, perché il Psg gestisce lo svantaggio e a fine partita puòre il suo secondostagionale dopo la Ligue 1. Luis Enrique centra così il double alla sua prima stagione all’ombra della Tour Eiffel, mentre Kylian Mbappé saluta Parigi con l’ennesimodella sua bacheca. Per il Psg si tratta inoltre della settima vittoria delladinelle ultime dieci edizioni, dopo due anni di pausa in cui adre lasono state Nantes e Tolosa. SportFace. .

