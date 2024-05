Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a firenzepost©

Consiglio regionale: è morto Massimiliano Pescini. Già sindaco di San Casciano. Cordoglio trasversale - Consiglio regionale: è morto Massimiliano Pescini. Già sindaco di San Casciano. Cordoglio trasversale - Cordoglio politico trasversale per la morte, dopo una malattia incurabile, del consigliere regionale della Toscana Massimiliano Pescini del Pd. Aveva 49 anni e di recente aveva scoperto di essere stat ... firenzepost

Formazione: apprendistato, attivato il catalogo regionale - Formazione: apprendistato, attivato il catalogo regionale - Dall'ufficio stampa di Regione Liguria Regione Liguria mette a disposizione delle imprese il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica in ... levantenews

Roma, sui poteri speciali l’asse Meloni-Gualtieri: dall'energia ai trasporti, la Capitale sarà come una Regione - Roma, sui poteri speciali l’asse Meloni-Gualtieri: dall'energia ai trasporti, la Capitale sarà come una Regione - Scrivere e approvare leggi sui trasporti, urbanistica, sport e ricerca. Gestire in autonomia porti, aeroporti, scuole. Parlare da pari a pari con il governo, litigarci anche, se necessario, di fronte. ilmessaggero