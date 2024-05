Con disprezzo Il gesto di Amadeus a fine puntata | Affari tuoi - finisce in disgrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Elvio da Celle Ligure (Savone), in rappresentanza della Liguria, dopo 25 puntate da pacchista diventa concorrente de L'Eredità, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto (ancora per una manciata di puntate) da, prossimo volto di Discovery sul Nove. Il concorrente, presentato da Ama in studio come "Elvio the pelvis" e macchinista di treni merci specializzato in turni notturni, è accompagnato dalla moglie Emanuela, sposata 20 anni fa. Tutti tifano per la coppia, molto affiatata, ma allala partitamalissimo con marito e moglie che tornano a casa a bocca asciutta, fregati prima dal Dottore e poi dalla Regione fortunata, la classica soluzione estrema "o la va o la spacca" quando la situazione è semi-compromessa. E dire che Elvio e signora erano arrivati agli ultimi tre pacchi in buona posizione, con un solo blu (75 euro) e due rossi di cui uno piuttosto pesante: 15mila e 75mila euro.