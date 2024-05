Come è stato trovato Onorato - il dettaglio inquietante e le indagini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Non sono ancora chiare le dinamiche intorno alla morte di Angelo, imprenditore, marito dell'europarlamentare della Dc Francesca Donato. L'uomo èprivo di vita nella sua auto, una Range Rover, posteggiata in viale della Regione siciliana a Palermo, nella strada laterale che costeggia l'autostrada che conduce a Trapani, localizzata tramite il Gps dalla moglie che non riusciva a mettersi in contatto con lui dalla mattina. In apertura della trasmissione Stasera Italia, su Rete 4, va in onda un collegamento con una inviata sul posto, proprio davanti alla Range Rover dell'uomo. Gli inquirenti valutano tutte le piste per quello che è un "Giallo", afferma la cronista che ricorda anche le "posizioni no vax e no green pass durante la pandemia di Covid" di Donato. Ma cosa sappiamo? "Il corpo disenza vita a bordo della sua Range Rover" di colore grigio scuro sulla strada che costeggia l'autostrada in direzione dell'aeroporto Falcone e Borsellino.